Лерчек пожаловалась в СК на не пускавших ее к врачу следователей

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, подала заявление в правоохранительные органы на сотрудников, отказывавшихся отпустить ее к врачу из-под домашнего ареста, сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини.

Сквиччиарини Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что они подали на сотрудников УВД по ТиНАО города Москвы.

«Полтора года. Мы просили всего лишь разрешить ей просто попасть к врачу. Это был наш единственный шанс. Шанс, который мог переломить ход тяжелой болезни, обнаружить рак», — написал Сквиччиарини.

Партнер Лерчек опубликовал видео одного из ее визитов к следователю в 2025 году. На нем Чекалина рассказывает, что у нее очень сильно болит живот, она перенесла две операции кесарева сечения, большое количество ЭКО. «У вас просто нету сердца никакого, очень жаль, если у вас есть жена и как вы к ней относитесь», — говорит девушка.

Адвокат Лерчек Константин Третьяков подтвердил ТАСС подачу заявления в СК с просьбой проверить действия следователя МВД.

Блогер с осени 2024 году находилась под домашним арестом из-за обвинения в выводе более 250 миллионов рублей по поддельным документам в ОАЭ. В конце февраля 2026 года она родила ребенка. После у нее обнаружили рак желудка с метастазами в костях, плаценте, канцероматоз, поражение оболочек головного мозга. Процесс по ее делу приостановлен.