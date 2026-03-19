ЦБ смилостивился над водителями с ОСАГО в Новосибирской области

Банк России предложил снизить территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области, сообщила пресс-служба регулятора.

Проект указания предусматривает такое снижение территориального коэффициента:

для Новосибирска — с 3,12 до 2,34

для Бердска — с 2,48 до 1,86

для Искитима — с 2,32 до 1,74

для остальных городов и населенных пунктов области — с 2 до 1,5.

Пересмотр показателей стал возможен благодаря усилению мер по борьбе с мошенничеством и недобросовестными действиями в ОСАГО в этом регионе.

В конце прошлого года правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 122 уголовных дела по факту мошенничества со страховыми выплатами. По оперативным данным, только за январь-февраль 2026 года возбуждено еще 37 уголовных дел. Для сравнения: за 9 месяцев 2025 года было возбуждено 86 аналогичных уголовных дел.

Новосибирская область с 2021 года находится в «красной» зоне, то есть Банк России считает, что здесь велики риски недобросовестных действий в ОСАГО. В конце 2025 года ЦБ повысил территориальный коэффициент в два раза. Годовая стоимость полисов выросла в два раза.