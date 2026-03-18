Возвращение наличных зафиксировали в России

Каждый второй россиянин с начала 2026 года получал от продавцов просьбы расплатиться за товары или услуги наличными деньгами, говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

«Несмотря на привычку россиян к безналичным платежам, наличные деньги вернулись в повестку в роли требований со стороны традиционного ретейла», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале аналитического центра ВЦИОМ.

Большинство россиян (51%) сталкивался с предложениями оплатить покупку товаров или услуг наличными. Чаще всего такие ситуации возникают в небольших магазинах, а также на рынках и ярмарках.

Но изменить платежные привычки россиян продавцам удается далеко не всегда. Две трети тех продолжают платить так же, как и раньше. Лишь 17% опрошенных под влиянием таких просьб стали чаще использовать бумажные деньги. А 15%, напротив, сократили их применение, сказано в исследовании.

«Такая лояльность к безналу объясняется отсутствием выгоды для самого покупателя. В 66% случаев предложение перейти на наличные деньги не подкреплялось для клиента никакими скидками или бонусами», — объяснили в Аналитическом центре ВЦИОМ.