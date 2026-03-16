Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за заражения скота

ТАСС
Коровы
Фото: Otwarte Klatki / CC BY 2.0

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — приводит ТАСС заявление Шинделова. Он уточнил, что мера позволит эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения.

По словам министра, последние очаги заболеваний сельхозживотных были выявлены в начале марта, более 10 суток назад. Это обусловлено введенными ограничениями, уточнил министр.

В зону карантина попали тысячи животных. В то же время численность молочного крупного рогатого скота в Новосибирской области составляет порядка 90 тысяч голов.

Всего выявлено пять очагов пастереллеза и 42 бешенства. Шинделов также отметил, что дикие животные из-за нестабильной температуры зимой и большого количества осадков могут приближаться к местам пропитания скота, что может быть причиной заражения.

Еще по теме
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Дрейфующий российский танкер без экипажа заметили у Лампедузы
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Обсуждение (6)
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Smoki

А почему не строчки нет в новостях про уничтожения КРС в Новосибирской области? Тема недостойна аудитории...

Удавиков

у америкосов ничего не поменялось

Nik3316

аналогично можно сказать про Иран...

mosquito__2010

но по дружбе течёт очень агрессивная нефть и в ней отсутствуют молекулы свободы его запускать нельзя...