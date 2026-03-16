Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за заражения скота

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — приводит ТАСС заявление Шинделова. Он уточнил, что мера позволит эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения.

По словам министра, последние очаги заболеваний сельхозживотных были выявлены в начале марта, более 10 суток назад. Это обусловлено введенными ограничениями, уточнил министр.

В зону карантина попали тысячи животных. В то же время численность молочного крупного рогатого скота в Новосибирской области составляет порядка 90 тысяч голов.

Всего выявлено пять очагов пастереллеза и 42 бешенства. Шинделов также отметил, что дикие животные из-за нестабильной температуры зимой и большого количества осадков могут приближаться к местам пропитания скота, что может быть причиной заражения.