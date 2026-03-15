Стартовала Московская неделя моды

Фото: © moscowfashion.ru

Московская неделя моды проходит в Центральном выставочном зале «Манеж», она продлится до 19 марта, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Всего в рамках Недели моды пройдут более 800 показов российских и зарубежных дизайнеров. Организаторы получили более тысячи заявок на участие из 67 регионов страны, впервые их отправили бренды из Армавира, Торжка, Нарьян-Мара, Стерлитамака и Южно-Сахалинска.

Вместе с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений, в том числе Московского художественно-промышленного института, Института искусств РГУ, Школы дизайна ВШЭ и Национального института дизайна.

Кроме российских дизайнеров, в показах примут участие гости из Китая и Турции. Дизайнеры и владельцы брендов не только представят новые коллекции, но и проведут деловые переговоры с потенциальными партнерами.

Также в «Манеже» пройдут открытые лекции экспертов об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии. Завершит мероприятие фестиваль тематических короткометражных фильмов.

Еще по теме
Умер легендарный философ Юрген Хабермас
Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси
Кто такие люди-нарциссы
Как зарегистрировать биометрию
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Danilon

Чтобы построить Северную Корею или современный Афганистан, нужно вырубать ВЕСЬ интернет тотально. Но...

krasprol

Бесплатный сыр ....где? Правильно!

mosquito__2010

за брянск таких как ты примерно по полторы тысячи всушников в сутки превращают в без вести пропавших....

mosquito__2010

более того я уверен что любые американские военные самолёты в регионе вообще никакого отношения к военной...