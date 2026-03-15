Стартовала Московская неделя моды

Московская неделя моды проходит в Центральном выставочном зале «Манеж», она продлится до 19 марта, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Всего в рамках Недели моды пройдут более 800 показов российских и зарубежных дизайнеров. Организаторы получили более тысячи заявок на участие из 67 регионов страны, впервые их отправили бренды из Армавира, Торжка, Нарьян-Мара, Стерлитамака и Южно-Сахалинска.

Вместе с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений, в том числе Московского художественно-промышленного института, Института искусств РГУ, Школы дизайна ВШЭ и Национального института дизайна.

Кроме российских дизайнеров, в показах примут участие гости из Китая и Турции. Дизайнеры и владельцы брендов не только представят новые коллекции, но и проведут деловые переговоры с потенциальными партнерами.

Также в «Манеже» пройдут открытые лекции экспертов об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии. Завершит мероприятие фестиваль тематических короткометражных фильмов.