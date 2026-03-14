Российская нефть вызвала ажиотажный спрос

Спрос на российскую нефть после ослабления санкций США резко вырос, многие страны хотят ее приобрести, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — сказал он в комментарии ТАСС, подчеркнув при этом, что международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти.

США ранее из-за кризиса на Ближнем Востоке разрешили продажу российской нефти, загруженной на танкеры к 12 марта. Лицензия американского Минфина дает России право продавать такую нефть в течение месяца.

Смягчение санкций произошло после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 9 марта, а также поездки спецпредставителя российского главы Кирилла Дмитриева в США.

Нефть начала стремительно дорожать на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. После начала конфликта мировые цены на нефть выросли на 40%. Тегеран блокирует движение через Ормузский пролив, который является ключевым для мирового трафика энергоресурсов.