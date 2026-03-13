Лидеры G7 попросили Трампа свернуть операцию против Ирана

Лидеры «Большой семерки» (G7) во время виртуальной встречи 11 марта призвали президента США Дональда Трампа быстрее закончить операцию против Ирана, пишет Axios со ссылкой на источники.

Лидеры стран «семерки» во время телефонного разговора отметили, что маршруты грузоперевозок через Ормузский пролив должны быть «защищены как можно скорее». В этой связи они призвали прекратить войну, поскольку во время конфликта обеспечить безопасности пролива нельзя, рассказали источники.

По их словам, разговор состоялся по причине серьезной обеспокоенности лидеров G7 из-за растущих экономических последствий войны на Ближнем Востоке

Трамп же попытался их убедить в том, что ситуация в Ормузском проливе улучшается. Он пообещал, что коммерческие суда вскоре начнут ходить через пролив, хотя незадолго до разговора там были подожжены по меньшей мере два танкера.

После встречи мнения ее участников относительно планов Дональда Трампа разошлись. Одни считают, что он действительно намерен закончить операцию против Ирана как можно быстрее, другие придерживаются противоположной точки зрения.

В состав «Большой семерки» (G7) входят: США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия и Канада.