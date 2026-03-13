НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лидеры G7 попросили Трампа свернуть операцию против Ирана

Источник:
Axios
272 4
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Лидеры «Большой семерки» (G7) во время виртуальной встречи 11 марта призвали президента США Дональда Трампа быстрее закончить операцию против Ирана, пишет Axios со ссылкой на источники.

Лидеры стран «семерки» во время телефонного разговора отметили, что маршруты грузоперевозок через Ормузский пролив должны быть «защищены как можно скорее». В этой связи они призвали прекратить войну, поскольку во время конфликта обеспечить безопасности пролива нельзя, рассказали источники.

По их словам, разговор состоялся по причине серьезной обеспокоенности лидеров G7 из-за растущих экономических последствий войны на Ближнем Востоке

Трамп же попытался их убедить в том, что ситуация в Ормузском проливе улучшается. Он пообещал, что коммерческие суда вскоре начнут ходить через пролив, хотя незадолго до разговора там были подожжены по меньшей мере два танкера.

После встречи мнения ее участников относительно планов Дональда Трампа разошлись. Одни считают, что он действительно намерен закончить операцию против Ирана как можно быстрее, другие придерживаются противоположной точки зрения.

В состав «Большой семерки» (G7) входят: США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия и Канада.

Еще по теме
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
Путин поднял на Совбезе вопрос защиты критической инфраструктуры
Кремль оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Новый верховный лидер Ирана выступил с первым обращением
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
Обсуждение (4)
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет