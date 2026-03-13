Пентагон заявил о потере воздушного танкера KC-135 над Ираком

Американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что американский воздушный танкер KC-135 был сбит ракетой групп сопротивления над территорией западного Ирака, в результате чего весь экипаж погиб.

CENTCOM же утверждает, «инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, и не был связан ни с вражеским, ни с дружественным огнем».

Командование в соцсети X уточнило, что в происшествии участвовали два самолета. Один из них разбился на западе Ирака, второй смог благополучно сесть. Спасательная операция продолжается.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану.

Кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Ранее Соединенные Штаты потеряли от дружественного огня три истребителя F-15.