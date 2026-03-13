НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон заявил о потере воздушного танкера KC-135 над Ираком

Источник:
Sibnet.ru
249 3
Американский самолет-заправщик KC-135
Американский самолет-заправщик KC-135
Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Violette Hosack

Американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что американский воздушный танкер KC-135 был сбит ракетой групп сопротивления над территорией западного Ирака, в результате чего весь экипаж погиб.

CENTCOM же утверждает, «инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, и не был связан ни с вражеским, ни с дружественным огнем».

Командование в соцсети X уточнило, что в происшествии участвовали два самолета. Один из них разбился на западе Ирака, второй смог благополучно сесть. Спасательная операция продолжается.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану.

Кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Ранее Соединенные Штаты потеряли от дружественного огня три истребителя F-15.

Еще по теме
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
Иран объявил новую тактику ударов
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
Украина нанесла ракетный удар по Белгороду
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
22
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
18
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
14
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта