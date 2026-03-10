Стало известно последнее желание Жириновского

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью попросил принести ему домашней еды, рассказал внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн.

Жириновский долгое время находился на медицинском порошковом питании. В какой-то момент ему стало лучше, а врачи разрешили ему подкрепиться «чем-то домашним», уточнил Эйдельштейн в интервью изданию «Царьград».

После этого политик попросил принести ему парные котлеты из кроличьего мяса, квашеную капусту и говяжий отварной язык.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. До этого лидера ЛДПР госпитализировали с диагнозом COVID-19, он находился в больнице около двух месяцев.

У политика остались трое детей: старший сын — Игорь Лебедев, младший — Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Боцан-Харченко. Последние двое детей были рождены вне брака.