НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Источник:
Sibnet.ru
746 8
Атакованный российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
Атакованный российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
Фото: © соцсети

Безэкипажные катера Украины с побережья Ливии атаковали российский газовоз в Средиземном море, сообщило Министерство транспорта России.

«Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз"», — сказано в сообщении.

По информации Минтранса, танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.

Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

Минтранс назвал нападение актом международного терроризма и пиратства.
Еще по теме
Иран пригрозил странам Европы войной
Глава Пентагона назвал цели операции против Ирана
Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Раскрыто название операции США против Ирана
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (8)
Картина дня
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Министр обороны Израиля пообещал убивать каждого нового главу Ирана
Число заключенных в России резко сократилось
Трамп в шутку ударил канцлера Германии
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

se 34

Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...

-2rist-

а кто то же и правда верит что это борьба с наркоторговлей, а не захват и полный контроль над этой самой...

_ASUS__

лживая циничная и лицемерная чушь от тебя это не что то странное и удивительное а естественная реакция...