Безэкипажные катера Украины с побережья Ливии атаковали российский газовоз в Средиземном море, сообщило Министерство транспорта России.

«Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз"», — сказано в сообщении.

По информации Минтранса, танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.

Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

Минтранс назвал нападение актом международного терроризма и пиратства.