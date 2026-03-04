США начали военную операцию в Эквадоре

Американские и эквадорские вооруженные силы начали военную операцию против организаций-наркотеррористов на территории Эквадора, сообщила пресс-служба Южного командования Пентагона.

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария», — приводит РБК сообщение пресс-службы.

Это первый случай, когда американские военные провели наземную операцию против южноамериканских наркокартелей, до настоящего времени военные Соединенных Штатов наносили авиаудары только по контрабандным лодкам в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне.

В августе 2025 года президент США Дональд Трамп объявил войн наркоторговцев и подписал директиву о применение военной силы против наркокартелей.