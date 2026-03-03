Появилась теория подмены актера Джима Керри

Актер Джим Керри посетил премию «Сезар» в Париже, после чего у фанатов появились конспирологические теории об убийстве и подмене звезды — у артиста изменились не только черты лица, но и цвет глаз.

Керри получил награду за вклад в индустрию развлечений на 51-й церемонии «Сезар», пишет портал Art Threat. Актер вышел в свет со своей дочерью Джейн, внуком Джексоном и возлюбленной Мин Ха.

Появление на публике стало первым для Керри с ноября 2025 года. Поклонники 64-летнего актера отметили, что его внешность сильно изменилась. Кроме этого, в Сети завирусился отрывок из интервью звезды, в котором он сказал журналистам «я умер».

Фанаты обратили внимание на изменение внешности Джима Керри Фото: © соцсети

На другой видеозаписи с премии на лице актера виден кусок клейкой ленты. Фанаты считают, что Керри, неоднократно выступавшего с критикой западных элит, подменили «безликим актером», который вел себя на премии очень спокойно, без знаменитых ужимок.

Французский визажист Алексис Стоун, который талантливо изображает знаменитостей на публике, сообщил в соцсетях, что именно он выступил в роли Керри на премии «Сезар». Он опубликовал фото маски, похожей на лицо актера. Сам Керри никак не комментировал происходящее.