Мировые цены на нефть подскочили на 9-10% процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стоимость барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2.03 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 10,4 процента относительно предыдущего закрытия — до 80,03 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня прошлого года поднялся выше 80 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,43 процента, до 74,9 доллара.

Подорожали и золото с серебром: цены на них росли на 1,8 процента, до 5 334 долларов за тройскую унцию, и на 2,94 процента, до 96,04 доллара за тройскую унцию, соответственно.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ иранские силы стали наносить удары по израильской территории и военным базам США.