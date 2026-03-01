НАВЕРХ
Иранский аятолла объявил священную войну США и Израилю

Tasnim
Аятолла Макарем Ширази
Аятолла Макарем Ширази
Фото: فارسی: امیر حسامی‌نژادEnglish: Amir HesamiNejad / CC BY 4.0

Аятолла Макарем Ширази, один из наиболее авторитетных шиитских богословов мира, объявил священную войну против США и Израиля после убийства верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

«Народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции. Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим», — приводит агентство Tasnim заявление Ширази.

Аятолла отметил, что «отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Один из ударов пришелся на резиденцию Хаменеи, в результате которого он погиб.

Аятолла (с арабского — «знамение Аллаха») — это высший почетный титул у шиитских мусульманских богословов и знатоков исламского права.

