Иран объявил о начале самого мощного наступления в истории Ирана

Иран начнет самую мощную наступательную операцию в его истории, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после известия о смерти верховного лидера Али Хаменеи.

«Самая мощная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран начнется против оккупированных территорий и баз американских террористов», — приводит агентство ISNA заявление КСИР.

Главный штаб Вооруженных сил Ирана после смерти Хаменеи также выпустил заявление. «Мы заставим пожалеть [США] при поддержке и силе доблестного народа, и путь этого мудрого и могущественного лидера мы продолжим до последней капли крови, не сдаваясь врагам», — сказано в нем.

Ранее гибель верховного лидера Ирана в ходе военной операции США и Израиля подтвердило иранское телевидение. Агенство Fars уточнило, что Хаменеи погиб утром в субботу, 28 февраля в своей резиденции в Тегеране.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал смерть аятоллы «великим преступлением».