Правила авиаперевозок изменились в России

Источник:
Sibnet.ru
Аэропорт Пулково в Санкт Петербурге
Фото: © Sibnet.ru

Правила авиаперевозок в России изменились с 1 марта 2026 года, в силу вступил соответствующий приказ Министерства транспорта.

Изменения расширяют возможности для вынужденного возврата билетов. В частности, основаниями для вынужденного возврата авиабилетов теперь являются задержка рейса более чем на 30 минут, вылет рейса раньше указанного времени, болезнь близкого родственника.

Прописаны правила обслуживания пассажиров при задержках рейсов. Компании будут обязаны предоставить пассажирам питьевую воду после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки — после первых четырех часов ожидания.

Обеспечить размещение в гостинице надо не позднее, чем в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью.

Авиакомпании теперь обязаны размещать пассажиров со всеми детьми до 12 лет на соседних местах. Кроме того, скидка 50% на авиабилеты по внутрироссийским направлениям будет также действовать для детей, следующих с любым взрослым, а не только с родителями.

Расширен перечень предметов, которые можно взять в салон самолета. Например, пассажирам с детьми или инвалидам разрешат брать в ручную кладь люльки, коляски, костыли, складное кресло-коляску, трость, складные ходунки, протезы.

Экономика #Транспорт и дороги
