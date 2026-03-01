Сервисам запретили списывать деньги с отвязанных пользователем карт

Запрет на автоматическое продление подписки на онлайн-сервисы с карт, отвязанных пользователем, вступил в силу 1 марта.

Соответствующие изменения внесены в закон «О защите прав потребителей». Теперь после удаления пользователем банковской карты или реквизитов банковского счета из личного кабинета онлайн-платформа не сможет автоматически списывать с нее денежные средства.

Таким образом, если клиент официально отказался от подписки на сервис, данный сервис не сможет больше использовать привязанную карту клиента для будущих списаний без получения нового согласия.

Правило касается услуг, которые оказываются на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта, информационной системы или компьютерной программы. Изменения коснутся любых интернет-сервисов, предлагающих цифровые подписки.

Кроме этого, онлайн-сервисы теперь обязаны будут обеспечить простой способ отказа от подписки и удаления данных банковской карты в любой момент. Эта опция должна появиться в личном кабинете, а не быть доступной только через техподдержку или другие пути.