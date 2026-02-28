НАВЕРХ
Иран перекрыл ключевой для мировой торговли Ормузский пролив

Reuters
Иранский флот
Фото: Saeed Zinali / CC BY 4.0

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявил по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив.

Соответствующую информацию распространила военно-морская миссия Европейского союза «Аспидес», которая обеспечивает защиту судоходства в Красном море, передает агентство Reuters.

Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти и газа, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ. Сейчас по нему проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок СПГ.

Танкеры уже стали избегать Ормузского пролива, хотя Иран официально не подтверждал наличие распоряжения о его перекрытии. Так, мониторинг международных систем движения танкеров показывает, что скорость танкеров в районе Ормузского пролива упала до нуля.

Ормузский пролив расположен на Ближнем Востоке и соединяет Персидский залив и Оманский залив, который далее открывается в Аравийское море и Индийский океан. Ранее Тегеран угрожал перекрыть пролив в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.

Иранский флот имеет для этого необходимые ресурсы — дело в том, что в самом узком месте ширина пролива составляет всего около 33–34 километров, а безопасный фарватер для танкеров имеет только два коридора примерно по 3 километра шириной каждый.

Обсуждение (1)
senik

Уж скорее Украина будет поделена на несколько территорий. А Россия была, есть и будет Россией.

rumatam

а у нас что не дорожает, бензин 95 опять на 30 копеек, поддерживаем Миллера, нефть за кордон за 3 копейки...

pepelmetal

Вот когда будет еврейское "а нас за что" тогда посмеёмся

mosquito__2010

киевский режим это про ложь.нынешняя украина это про деструкцию и самоуничтожение.украине вилы.