Иран перекрыл ключевой для мировой торговли Ормузский пролив

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявил по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив.

Соответствующую информацию распространила военно-морская миссия Европейского союза «Аспидес», которая обеспечивает защиту судоходства в Красном море, передает агентство Reuters.

Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти и газа, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ. Сейчас по нему проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок СПГ.

Танкеры уже стали избегать Ормузского пролива, хотя Иран официально не подтверждал наличие распоряжения о его перекрытии. Так, мониторинг международных систем движения танкеров показывает, что скорость танкеров в районе Ормузского пролива упала до нуля.

Ормузский пролив расположен на Ближнем Востоке и соединяет Персидский залив и Оманский залив, который далее открывается в Аравийское море и Индийский океан. Ранее Тегеран угрожал перекрыть пролив в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.

Иранский флот имеет для этого необходимые ресурсы — дело в том, что в самом узком месте ширина пролива составляет всего около 33–34 километров, а безопасный фарватер для танкеров имеет только два коридора примерно по 3 километра шириной каждый.