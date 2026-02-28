Президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства Исламской Республики, соответствующая публикация появилась на его странице в Truth Social.

«В течение многих лет вы просили Америку о помощи, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня вечером. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, что вы хотите», — написал Трамп.

По словам главы Белого дома, у иранцев появился «единственный шанс на поколения вперед». Он призвал членов Корпуса стражей Исламской революции и других силовых структур Ирана сложить оружие. Сдавшимся предоставят «полный иммунитет», уточнил Трамп.

США наносят удары по Ирану вместе с Израилем с помощью авиации и ракет. Взрывы гремят почти во всех крупных иранских городах, руководство Исламской Республики эвакуировано.