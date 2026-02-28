США начали масштабную операцию против Ирана

США начали масштабную военную операцию против Ирана, объявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, цель США — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, который глава Белого дома назвал «порочной группой очень жестких, ужасных людей».

Целями американских ударов являются военные объекты Ирана. Десятки ударов наносятся американскими штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, а также с авианосцев.

Израиль также нанес удар по Ирану одновременно с американцами. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр иранской столицы.

США ожидают, что текущая атака на Иран будет гораздо более масштабной, чем операция Вашингтона с ударами по объектам иранской ядерной программы во время 12-дневной войны в июне 2025 года.