Российские ледоколы пришли на помощь судам в водах Финляндии

Источник:
РИА Новости
Атомный ледокол
Фото: © Росатомфлот

Российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе, сообщило агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

Сложная ледовая обстановка и сильный ветер привели к тому, что грузовые суда застревают во льдах в международных водах Финского залива и в территориальных водах Финляндии.

«Судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии», — приводит РИА Новости сообщение финских властей.

Как ранее сообщал «Росатом», из-за сложной ледовой обстановки в Финский залив для обеспечения проводок судов направили атомный ледокол «Сибирь».

