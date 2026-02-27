Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Президент России Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента РФ
Многодетным семьям сохранят выплаты при незначительном превышении среднедушевого дохода, следует из перечня поручений президента Владимира Путина.
Обеспечить внесение изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, говорится в документе.
Путин дал также еще ряд поручений правительству:
- проконтролировать назначение пособий на детей из многодетных семей;
- проследить за реализацией мер по продлению времени работы детских садов;
- обеспечить переходный период для малых предприятий для выбора оптимального режима налогообложения.