Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Многодетным семьям сохранят выплаты при незначительном превышении среднедушевого дохода, следует из перечня поручений президента Владимира Путина.

Обеспечить внесение изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, говорится в документе.

Путин дал также еще ряд поручений правительству: