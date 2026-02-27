НАВЕРХ
Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин
Многодетным семьям сохранят выплаты при незначительном превышении среднедушевого дохода, следует из перечня поручений президента Владимира Путина.

Обеспечить внесение изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, говорится в документе.

Путин дал также еще ряд поручений правительству:

  • проконтролировать назначение пособий на детей из многодетных семей;
  • проследить за реализацией мер по продлению времени работы детских садов;
  • обеспечить переходный период для малых предприятий для выбора оптимального режима налогообложения.
