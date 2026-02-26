Получено уникальное изображение центра Млечного Пути. ФОТО

Астрономы представили самое подробное на сегодня изображение центра Млечного Пути, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории (ESO). Снимок был сделан с помощью радиотелескопа ALMA.

Панорама охватывает так называемую Центральную молекулярную зону — участок протяженностью свыше 650 световых лет. На фотографии детально видна сеть холодного газа, оплетающая область вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

Паутина в центре Млечного Пути Фото: © ESO

Ученые отметили, что полученный снимок впервые показал, насколько запутанной может быть такая сеть — отдельные волокна тянутся на десятки световых лет, при этом рядом с ними различимы компактные газовые сгустки вокруг отдельных звезд.

Изучение химического состава показало, что «паутина» в центре Млечного пути имеет весьма сложный набор — в ней были зарегистрированы десятки молекул, включая сложные органические соединения, среди которых них метанол, ацетон и этанол.

Холодный газ течет вдоль нитей и подпитывает области звездообразования. Детальное изучение этого процесса поможет исследователям получить более ясное представление о том, как росли и эволюционировали галактики.