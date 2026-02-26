НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Получено уникальное изображение центра Млечного Пути. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
297 0

Астрономы представили самое подробное на сегодня изображение центра Млечного Пути, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории (ESO). Снимок был сделан с помощью радиотелескопа ALMA.

Панорама охватывает так называемую Центральную молекулярную зону — участок протяженностью свыше 650 световых лет. На фотографии детально видна сеть холодного газа, оплетающая область вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

Паутина в центре Млечного Пути
Паутина в центре Млечного Пути
Фото: © ESO

Ученые отметили, что полученный снимок впервые показал, насколько запутанной может быть такая сеть — отдельные волокна тянутся на десятки световых лет, при этом рядом с ними различимы компактные газовые сгустки вокруг отдельных звезд.

Изучение химического состава показало, что «паутина» в центре Млечного пути имеет весьма сложный набор — в ней были зарегистрированы десятки молекул, включая сложные органические соединения, среди которых них метанол, ацетон и этанол.

Холодный газ течет вдоль нитей и подпитывает области звездообразования. Детальное изучение этого процесса поможет исследователям получить более ясное представление о том, как росли и эволюционировали галактики.

Тема: Человек и космос
Все на паузу: начался ретроградный Меркурий
Гигантская звезда сбросила оболочку и подготовилась к взрыву
Солнце неожиданно лишилось всех пятен. ФОТО
Объявлена дата запуска лунной миссии NASA
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
20
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
16
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
15
Путин назвал главное условие развития цивилизации
11
Запад признал демографическую катастрофу на Украине