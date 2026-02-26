НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Обмен телами
Фото: © Минобороны России

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал Мединский в своем телеграм-канале.

Последний обмен телами Россия и Украина провели 29 января. Москва передала Киеву 1 тысячу, получив обратно 38 погибших. Тела, как пояснял Мединский, были переданы в рамках стамбульских договоренностей.

С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Оборона #Военная политика #Конфликты
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
