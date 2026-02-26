Количество продавцов на маркетплейсах впервые снизилось в России

Количество активных продавцов в онлайн-торговле впервые снизилось в России в 2025 году, следует из данных исследования банка «Точка» на базе данных аналитического сервиса Mpstats.

Российский рынок онлайн-торговли уходит от экстенсивного роста за счет увеличения числа новых продавцов. Так, с февраля по декабрь 2025 года количество активных селлеров снизилось почти на 6,9%, приводит «Коммерсантъ» результаты исследования.

Предпринимателей, желающих начать развиваться в этой отрасли, тоже стало значительно меньше. В 2025 году такой бизнес зарегистрировали 149,7 тысяч граждан, что на 17,8% ниже год к году.

Эксперты считают, что предпринимателям мешают развиваться сразу несколько факторов — рост комиссий платформ, необходимость предоставлять скидки на свои товары на онлайн-площадках, а также конкурентное преимущество зарубежных продавцов перед российскими предпринимателями.

Продавцы, начинавшие свой бизнес на маркетплейсах, теперь задумались о создании собственных онлайн-площадок. Некоторые в попытках налоговой оптимизации решили зарегистрироваться в качестве зарубежных селлеров, но их российские власти могут обязать выплачивать НДС, сказано в исследовании.