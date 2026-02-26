Тела погибших на Байкале граждан КНР передали родственникам

Тела семи погибших на Байкале туристов из Китая переданы родственникам, сообщили в правоохранительных органах региона.

Автомобиль УАЗ 20 февраля провалился под лед в районе мыса Хобой острова Ольхон на Байкале, в результате погибли водитель автомобиля и семь туристов из КНР, еще одному туристу удалось спастись.

«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам, которые решат дальнейшие вопросы [с захоронением]», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах, добавив, что переданы тела всех семерых погибших.

После гибели туристов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

По обвинению по статьи 238 УК РФ арестован местный житель — организатор поездки.