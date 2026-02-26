НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Тела погибших на Байкале граждан КНР передали родственникам

Источник:
ТАСС
206 1
Место гибели китайских туристов на Байкале
Место гибели китайских туристов на Байкале
Фото: © прокуратура Иркутской области

Тела семи погибших на Байкале туристов из Китая переданы родственникам, сообщили в правоохранительных органах региона.

Автомобиль УАЗ 20 февраля провалился под лед в районе мыса Хобой острова Ольхон на Байкале, в результате погибли водитель автомобиля и семь туристов из КНР, еще одному туристу удалось спастись.

«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам, которые решат дальнейшие вопросы [с захоронением]», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах, добавив, что переданы тела всех семерых погибших.

После гибели туристов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

По обвинению по статьи 238 УК РФ арестован местный житель — организатор поездки.

Еще по теме
Уничтожен крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО
Пилоты рассказали о рисках полетов через грозы
Следы пропавших Усольцевых не нашли на вертолетной площадке
Китайские туристы погибли в провалившейся под лед «буханке» на Байкале
смотреть все
ЧП #Происшествия #Иркутск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
19
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
16
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
13
Путин назвал главное условие развития цивилизации