НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом

Источник:
«Лента.ру»
119 0
Туристка
Фото: © Freepik.com/

Более трети россиян (37%) испытывают стыд за поведение соотечественников на отдыхе за рубежом, следует из результатов исследования, проведенного онлайн-школой иностранных языков Skyeng.

В 34% случаев россиян смущают громкие разговоры в общественных местах. 27% приходится на случаи неуважения к традициям другой страны, например: прогулкам в шортах в центре ОАЭ, приводит «Лента.ру» результаты исследования.

Также в список нелепых привычек российских путешественников попали сбор еды со шведского стола «про запас», чрезмерно нарядные образы, например, туфли на высоком каблуке на пляже.

Многих россиян просто выводит из себя, когда соотечественники едут на отдых с собственной едой: гречкой, колбасой или тушенкой.

Еще по теме
Египетская виза для туристов подорожает
Автомобили туристов заблокировали на Байкале
Правила бронирования гостиниц изменят
РЖД запустят для туристов «космический поезд»
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Испуганный Байден позвонил Путину
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
16
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
11
Запад признал демографическую катастрофу на Украине
11
Новейший американский авианосец затопило фекалиями у берегов Ирана