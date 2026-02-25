Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом

Более трети россиян (37%) испытывают стыд за поведение соотечественников на отдыхе за рубежом, следует из результатов исследования, проведенного онлайн-школой иностранных языков Skyeng.

В 34% случаев россиян смущают громкие разговоры в общественных местах. 27% приходится на случаи неуважения к традициям другой страны, например: прогулкам в шортах в центре ОАЭ, приводит «Лента.ру» результаты исследования.

Также в список нелепых привычек российских путешественников попали сбор еды со шведского стола «про запас», чрезмерно нарядные образы, например, туфли на высоком каблуке на пляже.

Многих россиян просто выводит из себя, когда соотечественники едут на отдых с собственной едой: гречкой, колбасой или тушенкой.