Египетская виза для туристов подорожает

Стоимость въездной визы в Египет с 1 марта 2026 года увеличится с 25 до 30 долларов, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Новые правила будут действовать для иностранцев, прилетающих в международные аэропорты Каира, Хургады и городов Средиземноморья (Александрия, Эль-Аламейн, Мерса-Матрух), отмечается в сообщении.

Туристам после прилета будут вклеивать две марки — одну номиналом 25 долларов и дополнительную номиналом 5 долларов. При этом россияне по-прежнему смогут получить бесплатный штамп в аэропорту Шарм-эль-Шейха на срок пребывания до 15 дней.

Бесплатная виза действует при условии нахождения на территории провинции Южный Синай в течение всего срока. Для тех, кто планирует посетить другие провинции Египта, необходимо оформить платную визу, которая обеспечивает свободное передвижение по всей стране.