Уничтожен крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО

Крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО уничтожен в США. Инцидент произошел сразу после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации всех собранных материалов, связанных с неопознанными летающими объектами.

Сотни гигабайтов данных пропали 20 февраля с главного сервера онлайн-архива Black Vault, пишет британская газета Daily Mail. Данные собирались порядка 30 лет исследователем-энтузиастом Джоном Гринуолдом-младшим.

За время своей деятельности уфолог собрал более 3,8 миллиона рассекреченных документов и направил властям свыше 11 тысяч запросов о раскрытии информации. Гринуолд отметил, что пока не знает причину исчезновения архива.

The Black Vault — легендарный архив рассекреченных правительственных документов, основанный в 1996 году. Он пополнялся материалами, опубликованными в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA).