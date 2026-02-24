Раскрыты подробности взрыва у машины ГАИ в Москве

Неизвестный устроил самоподрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, его личность устанавливается, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая», — сказала Петренко.

В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи, уточнили в СК РФ.

По словам Петренко, Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, а также все, кто мог быть причастен к взрыву. Также допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, добавила она.

«По поручению председателя Следственного комитета России к расследованию уголовного дела подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства», — отметили в СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).