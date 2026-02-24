Чучело Shaman’а сожгли на Байкале

Иркутские активисты на Масленицу сожгли чучело с лицом певца Shaman’а (Ярослав Дронов), это стало реакцией на его «облизывание льда», сообщил президент ИРОО «Экозащита 365» Денис Букалов.

Shaman несколько дней назад выложил видео, на котором он облизывает Байкал и говорит, что озеро вкусное.

«Байкал требует определенного поведения. И этот перформанс — не только реакция на "облизывание льда"», — написал Букалов в телеграм-канале.

Акция призвана обратить внимание, что «неподобающее поведение на Байкале регулярно приводит к трагедиям: автомобили уходят под лед, людей сбивают суда на воздушной подушке, гибнут те, кто воспринимает озеро как аттракцион»,