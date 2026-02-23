Самозапрет на азартные игры заработает в России

Россияне с 1 сентября 2026 года смогут установить самозапрет на участие в азартных играх, для оформления ограничения необходимо будет подать заявление в публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр», сообщается на сайте регулятора.

Компания будет вести перечень отказавшихся от участия в азартных играх россиян согласно принятому Госдумой закону. Запрет будет официально оформляться через портал «Госуслуги» или МФЦ.

Оформившие самозапрет граждане не смогут делать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить деньги и выдавать обменные жетоны.

Вернуть право делать ставки можно будет не ранее чем через 12 месяцев. По оценке властей, россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 триллионов рублей.