Великий пост в 2026 году: календарь питания на каждый день

Великий пост — самый древний и продолжительный из многодневных постов в православной церкви. В 2026 году он продлится с 23 февраля по 11 апреля. Это время духовного очищения и работы над собой, которое сопровождается сменой рациона. Главные правила питания — в календаре Великого поста.

Церковь напоминает, что главная цель поста — борьба со страстями и грехами (гневом, гордыней, осуждением, празднословием) и стремление к добрым делам. Ограничения в пище — это лишь инструмент, который помогает утихомирить тело, чтобы оно не мешало душе сосредоточиться на молитве, покаянии и приближении к Богу.

Правила православного поста в России до сих пор определяет средневековый строгий монашеский устав, устанавливающий дни сухоядения, горячего без масла или горячего с маслом. Сейчас священники благословляют мирянам упрощенный вариант: исключить мясо, молоко и яйца, но употреблять растительное масло ежедневно, не дожидаясь выходных.

По каноническим правилам поста в будни пища принимают один раз в день, вечером. В субботу и воскресенье — дважды: в обеденное время и вечером.

Самыми строгие — первый и последний день Великого поста. В Чистый понедельник (23 февраля в 2026 году) и Страстную пятницу (10 апреля) пьют только воду.

Главные риски для постящихся

Резкий отказ от продуктов с животным белком грозит дефицитом аминокислот, в результате чего человек теряет мышечную массу, снижением иммунитета, проблемами с желудочно-кишечным трактом.

В рацион обязательно должны появиться продукты, содержащие растительный белок — соевые и бобовые (чечевица, нут, горох, фасоль). Также растительный белок содержат грибы. Это достаточно тяжелая для переваривания пища, поэтому лучше их не употреблять каждый день, а пару раз в неделю.

При переходе на растительную пищу, богатую клетчаткой, важно пить достаточно чистой воды, чтобы избежать запоров.

Многие думают, что в пост легко похудеть, но на самом деле наоборот — можно набрать вес. Без белка организм будет требовать быстрой энергии в виде сладкого или мучного. К тому же некоторые постные продукты более калорийные, например, растительное масло против сливочного.

Если энергия, поступающая в организм вместе с едой, богатой углеводами, не расходуется, то она идет на синтез жира, начинается набор веса.

Чем отличаются быстрые и медленные углеводы