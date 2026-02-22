Кремль заявил о готовности нацелить ядерное оружие на Эстонию

Россия не угрожает Эстонии и другим европейским странам, но будет принимать меры для обеспечения своей безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти страны не исключают размещения на ее территории ядерного оружия, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов союзников по НАТО.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие», — сказал Песков в интервью программе «Вести».

Представитель Кремля подчеркнул, что Эстония должна четко это понимать. «Россия всегда будет делать то, что должно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания», — заключил Песков.