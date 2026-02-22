Следы пропавших Усольцевых не нашли на вертолетной площадке

Спасатели и добровольцы тщательно осмотрели вертолетную площадку, неподалеку от которой видели семью Усольцевых, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что Усольцевы могли улететь на вертолете с Кутурчинского белогорья.

«Действительно, вертолетная площадка расположена относительно недалеко от места штаба и баз отдыха, где в последний раз видели семью Усольцевых», — сказала ТАСС Чооду.

По ее словам, эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. «Не было найдено никаких следов семьи», — отметила представитель «Лизы Алерт».

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в регионе. Но они не дали результата.