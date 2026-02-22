НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Следы пропавших Усольцевых не нашли на вертолетной площадке

Источник:
ТАСС
363 0
МЧС
Фото: © МЧС по Республике Алтай

Спасатели и добровольцы тщательно осмотрели вертолетную площадку, неподалеку от которой видели семью Усольцевых, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что Усольцевы могли улететь на вертолете с Кутурчинского белогорья.

«Действительно, вертолетная площадка расположена относительно недалеко от места штаба и баз отдыха, где в последний раз видели семью Усольцевых», — сказала ТАСС Чооду.

По ее словам, эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. «Не было найдено никаких следов семьи», — отметила представитель «Лизы Алерт».

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в регионе. Но они не дали результата.

Еще по теме
Китайские туристы погибли в провалившейся под лед «буханке» на Байкале
Ячейку террористов разгромили в одной из колоний Забайкалья
Севастополь отразил одну из самых продолжительных атак
Власти Казахстана начали проверку комика Нурлана Сабурова
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Обсуждение (0)
Картина дня
Уиткофф рассказал о честности Путина
Джонсон призвал немедленно отправить войска на Украину
ГАИ сможет выявлять находящихся под наркотиками водителей по слюне
ГОСТ на растворимый кофе обновили в России
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
26
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
18
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
18
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
15
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии