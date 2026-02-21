Музей истории ГУЛАГ окончательно закрыт

Музей истории ГУЛАГ, посвященный памяти жертв политических репрессий, переименуют в Музей памяти, соответствующее объявление появилось на сайте учреждения.

«В Москве откроется Музей памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Новым директором музея станет Наталья Калашникова, которая сейчас руководит музеем «Смоленская крепость». Экспозицию музея заменят полностью, пишет РБК со ссылкой на источник.

Экспозиция Музея истории ГУЛАГ относится к Музейному фонду России, в каталоге Фонда учтено 5376 экспонатов. Она охватывала период формирования системы лагерей в СССР — с 1918-го до окончания времени террора в 1956 году.

Среди предметов коллекции письма репрессированных, их личные вещи и документы, двери тюремных камер. В основу новой экспозиции Музея памяти лягут архивные материалы проекта «Без срока давности».

Музей истории ГУЛАГ был основан в 2001 году, экспозиция начала работу в 2004 году. Однако 14 ноября 2024 года работа музея была приостановлена из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.