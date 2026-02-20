Испуганный Байден позвонил Путину

Президент США Джо Байден в 2021 году позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за встревоживших его данных американских разведывательных служб об Украине.

США в тот момент получили разведывательные данные, указывающие на то, что президент России якобы мог использовать ежегодное послание о положении в стране «для обоснования военных действий на Украине», пишет The Guardian.

Когда Байдену сообщили об этом, он настолько встревожился, что напрямую позвонил российскому лидеру и предложил провести в ближайшие месяцы совместный саммит, отмечается в материале.

Однако выступление Путина в итоге оказалось более миролюбивым, чем предполагала американская разведка. Кроме этого, Минобороны России объявило о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов, они отошли в пункты постоянной дислокации.