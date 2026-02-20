НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Испуганный Байден позвонил Путину

Источник:
The Guardian
328 2
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден в 2021 году позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за встревоживших его данных американских разведывательных служб об Украине.

США в тот момент получили разведывательные данные, указывающие на то, что президент России якобы мог использовать ежегодное послание о положении в стране «для обоснования военных действий на Украине», пишет The Guardian.

Когда Байдену сообщили об этом, он настолько встревожился, что напрямую позвонил российскому лидеру и предложил провести в ближайшие месяцы совместный саммит, отмечается в материале.

Однако выступление Путина в итоге оказалось более миролюбивым, чем предполагала американская разведка. Кроме этого, Минобороны России объявило о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов, они отошли в пункты постоянной дислокации.

Еще по теме
Послы стран ЕС провалили встречу по 20-му пакету против России
Трамп пообещал опубликовать информацию об инопланетянах
США предложили Украине отдать Донбасс в обмен на членство в ЕС
Трамп уснул на первом заседании «Совета мира»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

se 34

Мало дали, надо минимум 15 лет за предательство родины нашей любимой

Denis CENTR

Она хотела отправится мученицей на тот свет, пусть получит с полна. Гореть ей в пропасти