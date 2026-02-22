Россиян предупредили о слежке через умные пылесосы

Мошенники научились взламывать умные пылесосы, чтобы получать доступ к личным данным пользователей, предупредил эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.

«Взлом умных пылесосов, а точнее их программного обеспечения, уже давно реальность. Сегодня злоумышленники в поисках путей обогащения или достижения других своих целей пытаются проникнуть не только в наше сознание, манипулируя им, но и проникают в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает», — сказал РИА Новости Золотухин.

По его словам, пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам в сети. При этом визуально определить взлом практически невозможно — пылесос продолжит исправно выполнять уборку. Но собранные им данные, включая записи с микрофона и камеры, могут быть использованы для шантажа или манипуляции.

«Поскольку в современном мире многие устройства используют камеру, микрофон и различные датчики для того, чтобы приносить пользу и расширять свои функциональные возможности, можно констатировать, что мы вступили в эпоху технически возможной полной прозрачности», — отметил эксперт.