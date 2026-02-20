Автомобильные госномера за 2 млрд руб. выставили на продажу

Самый дорогой автомобильный номер в России продается за 2,1 миллиарда рублей.

В продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Агентство не уточнило, где взяло информацию о продаже номеров и не привело примеров. Только известно, что один из них продается с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов. Коды регионов разные, среди них Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

«Я подобных номеров не знаю, может, сняли с машины президента?» — прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Продажа государственного номера автомобиля в РФ напрямую как отдельного товара невозможна, так как он привязан к машине. Легально продать «красивый» номер можно только вместе с автомобилем или через процедуру перевеса (сохранения) номера в ГИБДД, переоформив его на другую машину.