Трамп уснул на первом заседании «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп задремал на первом заседании созданного им «Совета мира», который 19 февраля открылся в Вашингтоне.

На кадрах с трансляции видно, как американский лидер сидит с закрытыми глазами и выглядит спящим, пока идет выступление одного из делегатов.

На первом заседании президент США объявил о планах по выделению 7 миллиардов долларов на поддержку сектора Газа.

Это не первый эпизод, когда Трамп выглядит спящим на публике. В конце 2025 года в соцсетях распространились кадры американского лидера с закрытыми глазами на пресс-конференции о снижении цен на препараты для диабетиков.

При этом в Белом доме опровергают, что Трамп спит на официальных мероприятиях.

Совет мира (Board of Peace) — это новая международная структура, созданная Дональдом Трампом в начале 2026 года. Его цель — обеспечение стабильности и мира в регионах, где разгорелись или могут разгореться конфликты.