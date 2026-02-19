Песков объяснил отсутствие информации о переговорах с Украиной

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию находятся на той стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не хотим вдаваться в подробности, не будем этого делать», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на просьбу рассказать, что стало главной проблемой, которая обсуждалась на трехсторонних переговорах в Женеве.

Комментарии относительно переговоров по Украине давать не стоит, так как они повредят делу, также заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы сосредоточены на переговорном процессе. И здесь нечего комментировать», — подчеркнул Грушко.

Ранее в Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, назвал их «тяжелыми, но деловыми».