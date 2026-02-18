НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Акулу впервые засняли в суровых водах Антарктики. ВИДЕО

Источник:
Associated Press
164 0

Австралийские ученые впервые зафиксировали появление акулы в ледяных водах Антарктики на глубине около 490 метров, сообщил Центр глубоководных исследований при Университете Западной Австралии.

Акула длиной порядка четырех метров попала в объектив глубоководной камеры, установленной на морском дне у Южных Шетландских островов. Температура воды на этой глубине составляет всего около 1 градуса Цельсия, пишет Associated Press.

Ранее ученые считали, что в антарктических водах акулы не обитают из-за очень суровых условий. Предположительно, попавшая на видео особь принадлежит к полярным или сонным акулам. На видеозаписи видно, как хищник медленно патрулирует морское дно.

Исследователи полагают, что такие глубоководные акулы питаются останками китов и гигантских кальмаров. Возможно, что их появление в окрестностях Антарктиды объясняется глобальным потеплением.

Еще по теме
Чем опасен сон с кошками
Мало и часто: почему пингвины спят 10 тысяч раз в сутки
Котенок с огромными глазами стал звездой Сети. ФОТО
Первые медведи проснулись в красноярском зоопарке. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Минцифры назвало причину замедления Telegram
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
25
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
19
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
15
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
14
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии