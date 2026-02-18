Акулу впервые засняли в суровых водах Антарктики. ВИДЕО

Австралийские ученые впервые зафиксировали появление акулы в ледяных водах Антарктики на глубине около 490 метров, сообщил Центр глубоководных исследований при Университете Западной Австралии.

Акула длиной порядка четырех метров попала в объектив глубоководной камеры, установленной на морском дне у Южных Шетландских островов. Температура воды на этой глубине составляет всего около 1 градуса Цельсия, пишет Associated Press.

Ранее ученые считали, что в антарктических водах акулы не обитают из-за очень суровых условий. Предположительно, попавшая на видео особь принадлежит к полярным или сонным акулам. На видеозаписи видно, как хищник медленно патрулирует морское дно.

Исследователи полагают, что такие глубоководные акулы питаются останками китов и гигантских кальмаров. Возможно, что их появление в окрестностях Антарктиды объясняется глобальным потеплением.