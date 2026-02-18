НАВЕРХ
Путин поздравил буддистов с «лунным» Новым годом

Сагаалган. Буддисты
Президент Владимир Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что буддийские организации принимают активное участие в общественной жизни страны, вносят вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, а также в укрепление семейных ценностей и воспитание молодежи.

Путин также упомянул поддержку, которую буддистская община оказывает участникам специальной военной операции и их близким. Кроме того, он назвал важным восстановление буддистами храмов и памятников архитектуры, строительство новых обителей.

Буддийский Новый год (Сагаалган) называется праздником Белого месяца, в этом году он наступил 18 февраля. Он символизирует обновление природы и человека, переход к новому лунному году.

В ряде регионов России (в частности, в Калмыкии и Туве), праздник считается государственным — в этот день жителям полагается дополнительный выходной.

Политика #Россия
