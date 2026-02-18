НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Швеция назвала Россию главной угрозой

Источник:
РИА Новости
304 3
Армия Швеции
Фото: Brindefalk from Karlskrona, Sweden / CC BY 2.0

Военная разведка Швеции в новом годовом докладе заявила о якобы растущей угрозе со стороны России, хотя Москва не раз заявляла, что даже не собирается угрожать Европе.

«Военная служба разведки и обеспечения безопасности Must считает, что военная угроза со стороны России возрастет в связи с тем, что страна постепенно наращивает свой военный потенциал в непосредственной близости от Швеции», — приводит РИА Новости содержание доклада.

Шведская военная разведка также утверждает, что Россия и Китай якобы развивают свои возможности, чтобы «оказывать влияние на Швецию или угрожать ей и ее интересам с помощью гибридной войны и экономического давления».

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Еще по теме
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
Лукашенко призвал пострадавшие от санкций страны объединиться
Кремль посоветовал не ждать новостей с переговоров в Женеве
Польша потребует репарации от России за «советское господство»
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
19
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
17
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
14
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии
13
Польша потребует репарации от России за «советское господство»