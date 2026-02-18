Военная разведка Швеции в новом годовом докладе заявила о якобы растущей угрозе со стороны России, хотя Москва не раз заявляла, что даже не собирается угрожать Европе.

«Военная служба разведки и обеспечения безопасности Must считает, что военная угроза со стороны России возрастет в связи с тем, что страна постепенно наращивает свой военный потенциал в непосредственной близости от Швеции», — приводит РИА Новости содержание доклада.

Шведская военная разведка также утверждает, что Россия и Китай якобы развивают свои возможности, чтобы «оказывать влияние на Швецию или угрожать ей и ее интересам с помощью гибридной войны и экономического давления».

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».