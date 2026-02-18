Почему кислородный отбеливатель так называется? Как удаляет пятна и осветляет белые ткани и не портит цветные? Чем отличается от хлорного? Разбираемся, как работает кислородный отбеливатель и как его правильно использовать.

Причем тут кислород

В привычном ранее хлорном отбеливателе главный компонент — гипохлорит натрия. Это довольно агрессивное токсичное вещество, которое не только отбеливает и дезинфицирует, но и портит структуру тканей. Не подходит для цветных вещей.

Действующее вещество кислородного отбеливателя — перкарбонат натрия. Это соединение карбоната натрия (соды) и перекиси водорода (именно она содержит кислород).

При смешивании с теплой водой (оптимальная температура — 40 градусов и выше) перкарбонат натрия распадается, выделяя активный кислород, который эффективно разрушает молекулы загрязнений благодаря реакции окисления.

Кислород не только отбеливает ткани, но и дезинфицирует — этот химический элемент в высокой концентрации губителен для многих бактерий и грибков.

Кислородный отбеливатель, в отличие от хлорного, не повреждает структуру ткани, а также не меняет ее цвет, поэтому подходит для белых и цветных вещей.

Он отлично выполаскивается и практически не имеет запаха, что оптимально для детского белья и людей с чувствительной кожей.

Как использовать кислородный отбеливатель

Кислородные отбеливатели выпускаются в виде порошков, таблеток или жидкостей. Вне зависимости от формы выпуска, при его использовании нужно ориентироваться на пропорции, указанные на упаковке.

При ручной стирке кислородный отбеливатель разводится в теплой воде, вещи оставляются в растворе на 30-40 минут. Затем добавляется стиральный порошок. На финальном этапе останется постирать вещи обычным способом и прополоскать.

При автоматической стирке кислородный отбеливатель добавляется прямо в отсек для моющих средств или непосредственно в барабан. Порошковый отбеливатель можно засыпать вместе со стиральным порошком. Оптимальный режим стирки — с температурой от 40 до 60 градусов.

Некоторые используют кислородный отбеливатель не только для стирки. Например, на дачных участках засыпают в резервуары с бытовой водой, чтобы она не портилась и прочищались трубы.