Многодетным сохранят единое пособие при превышении дохода

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий многодетным семьям сохранять единое пособие при небольшом превышении дохода над прожиточным минимумом, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Этот вопрос поднимался в ходе прямой линии нашего президента. Владимир Владимирович Путин поручил внести соответствующие изменения в законодательство. Сегодня их приняли», — отметил председатель Госдуму Вячеслав Володин.

По его словам, теперь законом предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%.

По оценке правительства, новое правило коснется более 231 тысячи человек. Кроме того, закон вводит ценз оседлости — право на пособие получат граждане России, прожившие в стране не менее пяти лет.