Подсчитаны ежегодные траты россиян на ставки

Россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 триллионов рублей, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, следует из трансляции мероприятия.

Чебесков уточнил, что объем средств, которые россияне тратят в нелегальных онлайн-казино, может превышать расходы в легальном сегменте. Он назвал развитие нелегальных площадок одной из ключевых проблем и подчеркнул, что они активно привлекают деньги граждан.

Азартные игры в России запрещены с 2009 года, легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. В настоящее время их четыре: на Алтае, в Калининградской области, Приморском крае и Сочи.

Онлайн-казино запрещены, ставки могут принимать только в букмекерских конторах или тотализаторах. При этом с 1 сентября 2026 года заработает закон, предусматривающий самозапрет на участие в азартных играх.

Гражданин в соответствии с документом гражданин сможет отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. У лиц, оформивших самозапрет, нельзя будет принимать ставки.