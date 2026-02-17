Кремль посоветовал не ждать новостей с переговоров в Женеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал нее ждать новостей по итогам первого переговорного дня в Женеве, так как делегации намерены продолжить работу на следующий день.

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», — цитирует ТАСС Пескова.

Предполагается, что трехсторонние встречи представителей России, Украины и США пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). К месту переговоров уже прибыли американская и российская делегации.

Российскую переговорную делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По информации российских агентств, наряду с территориальными вопросами стороны также обсудят энергетическое перемирие и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.