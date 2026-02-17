НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль посоветовал не ждать новостей с переговоров в Женеве

Источник:
ТАСС
225 1
Кремль
Фото: Thomas Glau (user Tekki) / CC BY-SA 3.0

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал нее ждать новостей по итогам первого переговорного дня в Женеве, так как делегации намерены продолжить работу на следующий день.

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», — цитирует ТАСС Пескова.

Предполагается, что трехсторонние встречи представителей России, Украины и США пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). К месту переговоров уже прибыли американская и российская делегации.

Российскую переговорную делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По информации российских агентств, наряду с территориальными вопросами стороны также обсудят энергетическое перемирие и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Политика #Мир
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Uynachalnica

И это правильно! Я вот за январь отдал почти 8000 руб. за 50 метров, но это может меня обсчитали лично....

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))