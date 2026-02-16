НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Товары для взрослых потребуют биометрию

Источник:
РИА Новости
263 1
Биометрические данные
Фото: © Sibnet.ru

Правительство предложило использовать Единую биометрическую систему для подтверждения возраста при покупке товара 18+ на маркетплейсах, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+», — цитирует Григоренко РИА Новости.

По его словам, инициатива уже обсуждается с онлайн-платформами и другими игроками рынка. Ожидается, что на первом этапе так будут продаваться энергетики, пиротехника и ряд других товаров с возрастными ограничениями.

Онлайн-подтверждение возраста по биометрии может проводиться как при оформлении заказа в приложении или на сайте, так и при его получении, в том числе через устройство курьера или терминал в пункте выдачи.

Ранее правительство опубликовало документ, которым контроль за доступом детей к товарам для взрослых включен в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Мера предполагает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Эти требования должны учитывать проверку возраста покупателей с помощью биометрии.

Еще по теме
Сеть фастфуда «Подорожник» закроется из-за сложной ситуации в стране
Wildberries запустил экспресс‑доставку за час
Запрет российской стали рассорил европейцев
Max заменит пенсионное удостоверение
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Обсуждение (1)
Картина дня
Лукашенко оценил перспективу объединения России и Белоруссии
Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненные сроки
Товары для взрослых потребуют биометрию
Раскрыты основные темы переговоров России и Украины в Женеве
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...