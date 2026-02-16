Товары для взрослых потребуют биометрию

Правительство предложило использовать Единую биометрическую систему для подтверждения возраста при покупке товара 18+ на маркетплейсах, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+», — цитирует Григоренко РИА Новости.

По его словам, инициатива уже обсуждается с онлайн-платформами и другими игроками рынка. Ожидается, что на первом этапе так будут продаваться энергетики, пиротехника и ряд других товаров с возрастными ограничениями.

Онлайн-подтверждение возраста по биометрии может проводиться как при оформлении заказа в приложении или на сайте, так и при его получении, в том числе через устройство курьера или терминал в пункте выдачи.

Ранее правительство опубликовало документ, которым контроль за доступом детей к товарам для взрослых включен в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Мера предполагает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Эти требования должны учитывать проверку возраста покупателей с помощью биометрии.