«Экстра» и «сильная»: какая мука подходит для блинов

Sibnet.ru
Приготовление блинов
Фото: © Sibnet.ru
Мука — ключевой ингредиент блинного теста. Чаще всего для блинов используется пшеничная мука — она содержит глютен, который после добавления воды формирует клейковину, идеальную основу блинного теста. Но в выборе пшеничной муки для блинов есть несколько важных нюансов.

Как выбрать пшеничную муку для блинов

Тест на качество. Качественная мука поскрипывает при растирании. Чтобы проверить эту особенность, в магазине следует слегка сдавит пакет. Дома можно взять горсть муки и растереть между пальцами. Если она слишком мягкая и рыхлая — идеальные блины испечь не получится.

Запах и консистенция. Качественная мука имеет едва уловимый запах. Кислый аромат или затхлые оттенки в запахе — признаки некачественной муки. Кроме этого, хорошая мука должна быть однородной, с равномерными и очень мелкими частицами.

Сорт муки. Для блинов лучше остановиться на муке высшего сорта с пометкой «экстра» — она отличается тонким помолом, деликатной текстурой и высоким содержанием клейковины. Тесто на ее основе получается воздушным и нежным, блины выйдут пышными.

Дата изготовления и срок годности. Лучший выбор — продукт, произведенный в пределах шести месяцев. Муку не рекомендуется хранить больше года. Если у нее повышенный срок годности, в составе могут быть консерванты.

Что такое «сила» муки

Есть еще один показатель пшеничной муки, про который многие не знают — это так называемая «сила». В пекарском деле она обозначается буквой W. Обычно «сила» не указывается на упаковке, но ее можно примерно определить с помощью простого домашнего теста.

Тест на «силу» муки. Достаточно размешать небольшое количество муки с водой, чтобы получилось тесто, затем попробовать его растянуть. Если тесто хорошо тянется и не рвется — мука «сильная» если же тесто быстро рвется, мука «слабая».

«Сила» муки зависит от клейковины. Клейковина — это белок, который при смешивании с водой обеспечивает эластичную структуру. «Сильной» считается мука с содержанием белка более 12%.

Чем выше «сила» муки, тем эластичнее тесто и тем лучше оно поднимается. «Сильная» мука хорошо поглощает воду и образует крепкий и эластичный глютен. «Слабая» мука дает очень мягкое тесто, которое легко крошится и плохо держит форму.

Для блинов идеально подходит мука средней силы с содержанием белка 10-11%. Если использовать «слабую» муку — тесто станет слишком жидким, а блины начнут рваться, их будет сложно переворачивать на сковороде. Блины из «сильной» муки получатся резиновыми. 

